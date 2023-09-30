Боррель: более 27 тыс. украинских военных уже прошли подготовку в ЕС

Глава европейской службы внешних связей Жозеп Боррель заявил, что более 27 тыс. украинских военнослужащих уже прошли обучение в рамках тренировочной миссии Евросоюза.

«Мы продолжаем финансировать поставки современной военной техники в соответствии с приоритетами, определенными Украиной. Также мы проводим довольно большую работу по военной подготовке. На данный момент мы подготовили более 27 тыс. украинских солдат»,— сказал господин Боррель во время видеообращения к участникам Форума оборонных индустрий (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Глава европейской дипломатии напомнил, что ЕС недавно увеличил целевой показатель подготовки военных Вооруженных сил Украины до 40 тыс.

Помимо тренировочной миссии ЕС украинских военных также обучают США и НАТО. Согласно утекшим в интернет документам Пентагона, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс занимались подготовкой 9 из 12 бригад ВСУ, которые планировалось использовать в контрнаступлении.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов