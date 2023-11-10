X5 Group инвестирует 1,1 млрд рублей в распределительный центр «Чижик» на Дону

X5 Group планирует построить в Аксайском районе Ростовской области мультитемпературный распределительный центр для дискаунтеров «Чижик». Инвестор готов вложить в проект 1,1 млрд руб., сообщает «Город N» со ссылкой на слова замглавы Аксайского района — начальника финансового управления Вячеслава Бессонова. Господин Бессонов рассказал о проекте в ходе заседания совета по инвестициям при губернаторе региона.

По информации издания, площадь распределительного центра составит порядка 23,4 тыс. кв. м. Реализовать проект инвестор намеревается в 2023-2025 годах. На складе будет создано 80 новых рабочих мест.

Как сообщалось ранее, продуктовый ритейлер X5 Group открыл первые магазины сниженных цен (дискаунтеры) под брендом «Чижик» в Ростове-на-Дону и Батайске в августе текущего года. Тогда инвестор заявил, что до конца текущего года в регионе будет открыто 49 «Чижиков».

Анастасия Назарова