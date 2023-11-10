Суд на Кубани назначил дату рассмотрения жалобы Бугаева по делу о наркотиках

Краснодарский краевой суд рассмотрит 13 ноября апелляционную жалобу экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева на арест по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

42-летнего москвича полицейские заметили в Краснодаре на улице Калинина. Поведение спортсмена показалось странным, в связи с чем полицейские его задержали. Бугаев оказал сопротивление правоохранителям, из-за чего его арестовали на семь суток.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В ведомстве сообщали, что в кармане его верхней одежды нашли почти полкило производного N-метилэфедрона. По предварительной версии, Алексей Бугаев временно живет у родственников в Сочи, где он собирался сбывать наркотик, который взял в тайнике.

3 ноября Прикубанский районный суд Краснодара заключил Бугаева под стражу до 31 декабря. Адвокат Екатерина Макличенко сообщала о подаче жалобы на арест подзащитного.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram