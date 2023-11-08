Защита обжаловала арест в Краснодаре экс-футболиста сборной России Бугаева

Защита подала через ГАС РФ «Правосудие» жалобу на арест в Краснодаре экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева по делу о наркотиках. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката спортсмена Екатерину Макличенко, жалоба была подана в установленные законом сроки.

«Мы просим не под стражу его помещать, а под более мягкое пресечение, под домашний арест, поскольку для того, чтобы разобраться, нам нужно, разумеется, время. Находясь под стражей, под самой строгой мерой, он будет, конечно же, терпеть большие моральные страдания»,— отметила госпожа Макличенко.

Прикубанский районный суд Краснодара арестовал 42-летнего экс-футболиста на семь суток за неповиновение полицейским, которые заподозрили его в обороте наркотиков. В ГУ МВД по Краснодарскому краю отметили, что в кармане верхней одежды спортсмена нашли сверток с полкило мефедрона, которые он якобы взял из тайника, чтобы сбыть в Сочи.

На Алексея Бугаева завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту и транспортировке наркотиков в особо крупном размере). Его заключи под стражу до конца года.

Адвокат экс-футболиста отметила, что Бугаев отрицает наличие у него наркотиков и сопротивление полиции в момент задержания. Она утверждает, что правоохранители якобы сфальсифицировали улики, чтобы получить 3 млн руб. взятки.

Татьяна Ручкина

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