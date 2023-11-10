МИД России планирует вернуть застрявших в Хэйхэ туристов через другие КПП

Застрявших на границе с Китаем граждан России планируют вернуть домой самолетами или через другие погранпереходы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в российском МИДе. Ассоциация туроператоров России 7 ноября писала в Telegram-канале, что на КПП между Благовещенском и Хэйхэ находятся около 300 россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Зорина, Коммерсантъ Фото: Майя Зорина, Коммерсантъ

«В настоящее время правительство Амурской области активно прорабатывает альтернативные маршруты для организации пассажирских перевозок»,— сказал собеседник агентства.

В министерстве добавили, что генконсульство России в Харбине «в курсе ситуации и внимательно ее отслеживает». Большинство застрявших на КПП туристов, как сказал собеседник «РИА Новости», прибыли в Китай без виз в составе туристических групп.

Ближайший к Благовещенску пункт пропуска на границе, согласно данным Росгранстроя, находится в селе Поярково, сопредельный пункт пропуска в Китае — Сюнькэ. От Благовещенска до Поярково — 159 км.

Проблема с пересечением границы на КПП Благовещенск—Хэйхэ вызвана «сложной гидрологической обстановкой на Амуре» и «недостаточными транспортными возможностями», пояснил источник агентства. Как отмечали туристы, проблемы с пассажирскими перевозками на пункте пропуска Благовещенск—Хэйхэ начались еще в пятницу, 3 ноября. Тогда теплоход из Благовещенска (последний в эту навигацию) не смог причалить к китайскому берегу из-за льда. Людей пересадили на китайское судно. Затем власти Приамурья объявили, что пассажирские перевозки в этот день отменяются из-за сложной гидрологической обстановки. На следующий день, 4 ноября, к перевозке подключились суда на воздушной подушке (СВП), но перевезти всех пассажиров, скопившихся в пункте пропуска в Хэйхэ, они не смогли: одно из двух СВП сломалось, а на оставшемся за один рейс могли вывезти всего около десятка пассажиров.

Правительство Амурской области в Telegram-канале накануне сообщило, что перевозки пассажиров продолжаются ежедневно и 8 ноября на территорию России вернулись 84 человека. Китай, как сказано в материале, «оказывает содействие» в возвращении россиян в Благовещенск. В областном правительстве рекомендовали воздержаться от поездок в Китай в ближайшее время.

Петр Бузлаев