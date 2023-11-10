ВТБ представил прототип трансграничных B2B-переводов в цифровых рублях

ВТБ (MOEX: VTBR) представил прототип трансграничных переводов в цифровых рублях между российскими и белорусскими компаниями. Презентация прошла в рамках форума Finopolis-2023.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В конце прошлого года наши рабочие группы в России и Беларуси объединили свои усилия по разработке схемы подключения резидентов дружественных государств к платформе цифрового рубля. Мы открываем новые возможности для трансграничных платежей и стоим на пороге создания международной децентрализованной системы расчетов в национальных цифровых валютах»,— рассказал зампред правления ВТБ Вадим Кулик. По его словам, тестирование технологий для расчетов в национальных цифровых валютах сейчас проводят и другие страны.

Руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук отметил, что цифровой рубль позволит обеспечить замкнутую систему расчетов российских компаний с внешними контрагентами. По его словам, в будущем клиенты банков получат возможность осуществлять трансграничные платежи с применением смарт-контрактов, которые сделают расчеты прозрачнее.

После начала боевых действий на Украине Евросоюз отключил от международной системы SWIFT свыше десяти крупнейших российских банков. Из России также ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Вместо SWIFT российские банки начали подключать к китайской системе банковских переводов CIPS. По состоянию на июль официально известно о подключении к CIPS 23 российских банков.

Подробнее о системе трансграничных переводов в новой международной обстановке — в материале «Ъ» «Куда деньги уходят».

Милена Костерева