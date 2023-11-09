В Сосьве презентовали проект новой колонии на 300 человек

В пострадавшей от пожара Сосьве первый заместитель губернатора Алексей Шмыков и представитель ФСИН презентовали проект нового лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ). Как сообщила «Областная газета», лимит наполнения колонии составит 300 человек, а на территории будет расположен пожарный пост.

Господин Шмыков отметил, что в бюджете муниципалитета предусмотрены средства на ремонт дорог, благоустройство территорий, уличное освещение, и назвал строительство новой колонии на месте сгоревшей «основной задачей».

Начальник управления капстроительства ФСИН России Алексей Могильников сказал, что по поручению президента данный проект включен в федеральную целевую программу. И добавил: «Новое учреждение рассчитано на содержание 300 осужденных, нуждающихся в медицинской помощи. Будет трудоустроено свыше 170 сотрудников. Здесь разместятся палаты, медчасть, общежитие для сотрудников и многое другое».

Напомним, в результате пожара в поселке Сосьва, который произошел в конце апреля, около 400 человек остались без жилья, двое погибли. Общая площадь пожара составила 9 тыс. кв. м, уничтожено около сотни домов, лечебно-исправительное учреждение №23. В поселке Таежный сгорели 26 жилых домов, где проживали 47 человек, в том числе девять детей.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в поселениях было начато возведение новых домов и восстановление инфраструктуры после пожара. Первые ключи от новых домов жителям Сосьвы глава региона вручил еще в июле. Президент Владимир Путин поручил восстановить сгоревшее ЛИУ-23, стоимость возведения которого оценивается в 2,1 млрд руб.

В Сосьве уже возвели многоквартирный дом на 65 квартир, 54 из которых предназначены для погорельцев. В каждой из них установлены сантехника, бойлеры, электрические плиты. Во дворе — детская площадка. Также в Сосьве возвели 32 индивидуальных дома для погорельцев. В среду, 27 сентября, губернатор Куйвашев вручал жителям поселка ключи от нового жилья. Пострадавшим от природных пожаров жителям Сосьвы и Таежного выплатили почти 65 млн руб. материальной помощи.

Виталий Красиков

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