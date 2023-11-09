«Известия»: возобновлено расследование посадки Airbus A320 в поле у Новосибирска

Росавиация возобновила расследование экстренной посадки самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» в пшеничном поле под Новосибирском, передает газета «Известия» со ссылкой на приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления (ЗС МТУ) ведомства Вячеслава Федорова. Ранее ведомство выпустило отчет по итогам предварительного расследования инцидента, в котором заявило об ошибках, допущенных экипажем самолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным источника издания, расследование возобновлено из-за «вновь открывшихся обстоятельств», ранее выпущенный отчет аннулирован. Для проведения дорасследования создали новую комиссию, которой разрешили привлекать к работе необходимых специалистов.

В первой версии отчета Росавиции было указано, что пилоты Airbus допустили ряд ошибок и приняли необоснованное решение об уходе на запасной аэродром в Новосибирск. Помимо этого, в документе говорилось о неоптимальном распределении рабочей нагрузки между пилотами при усложнении условий полета. При этом выбор места посадки воздушного судна, по мнению экспертов Росавиации, был сделан правильно, также верно была осуществлена и сама посадка.

12 сентября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший по маршруту Сочи—Омск, подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Позже выяснилось, что он совершил посадку на пшеничное поле в Новосибирской области. Росавиация квалифицировала произошедшее как «серьезный инцидент» и рекомендовала авиакомпаниям провести дополнительное обучение летчиков во избежание подобных случаев.

В настоящее время приземлившийся в пшеничном поле А-320 «Уральских авиалиний» находится под круглосуточным контролем охранников. Воздушное судно будет оставаться на поле еще несколько месяцев, прежде чем его перевезут в аэропорт после всех проверок.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Экипаж не справился с расчетом топлива».

Александр Кислов