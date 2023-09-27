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Коммерсантъ FM
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Росавиация рекомендовала провести допобучение пилотов после инцидента с A-320

Росавиация направила авиакомпаниям рекомендации о дополнительном обучении летчиков на случай отказа системы уборки шасси самолета, узнал «Ъ». Это произошло после того, как пассажирский А-320 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на пшеничном поле.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Сочи—Омск, подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Позже выяснилось, что он сел в пшеничном поле в Новосибирской области. Росавиация квалифицировала произошедшее как «серьезный инцидент» и рекомендовала авиакомпаниям провести дополнительное обучение летчиков во избежание подобных случаев.

Одним из главных требований ведомства стало обязать пилотов соблюдать «Общие правила подготовки к полетам», утвержденные ранее Минтрансом. В частности, учитывать при расчете количества топлива возможные изменения метеоусловий, отклонения от маршрута и задержки. Также в Росавиации подчеркнули, что летчики должны уметь правильно рассчитывать запас топлива с учетом его повышенного расхода, после чего уже принимать решение об приземлении на запасной аэропорт.

В настоящее время приземлившийся в пшеничном поле А-320 «Уральских авиалиний» находится под круглосуточным контролем охранников. Воздушное судно будет оставаться в поле еще несколько месяцев, прежде чем его перевезут в аэропорт после всех проверок.

Подробнее о требованиях Росавиации — в материале «Ъ» «Рассчитай до запасного».

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