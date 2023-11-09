Красный Полумесяц Палестины получил 106 грузовиков гуманитарной помощи

Палестинское общество Красного Полумесяца в секторе Газа получило 106 грузовиков с гуманитарной помощью от Египта. Грузовики въехали через контрольно-пропускной пункт «Рафах» вчера, 8 ноября.

«Команды PRCS сегодня приняли 106 грузовиков с помощью от египетского Красного Полумесяца через КПП "Рафах" вдобавок к пяти машинам скорой помощи из Кувейта»,— сообщила организация в соцсети Х (экс-Twitter). Всего с 21 октября Красный Полумесяц в секторе Газа получил 756 грузовиков с помощью.

Накануне конвой с гуманитарной помощью в секторе Газа, который вез медикаменты в больницу Аль-Шифа, попал под обстрел. 7 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил введение в секторе Газа «тактических пауз» продолжительностью в один час для доставки в анклав гуманитарных грузов и освобождения заложников.

По данным Минздрава Палестины, с 7 октября в результате израильских обстрелов в секторе Газа погибли свыше 10 тыс. человек.

О продолжающейся войне — в материале «Ъ» «Взрыв Газы».

Анастасия Ларина