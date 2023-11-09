Зеленский: на Украине боятся голосов некоторых американских республиканцев

Президент Украины Владимир Зеленский назвал опасными голоса некоторых американских республиканцев. По его словам, украинцы опасаются изменения политики государства-союзника.

Украинский президент ответил на вопрос, как он оценивает возможные перспективы президентства Дональда Трампа. Господин Зеленский отметил, что избрание нового президента — это выбор граждан США. Он не стал оценивать такие перспективы. «Некоторые голоса республиканцев сейчас действительно опасны. Конечно, наши люди боятся таких голосов»,— сказал президент Украины журналистам (цитата по «24 Каналу»).

Дональд Трамп неоднократно говорил, что сможет завершить российско-украинский конфликт за 24 часа. Владимир Зеленский ранее в ноябре предложил объяснить бывшему американскому лидеру при личной встрече на Украине, почему это невозможно сделать. Господин Трамп отказался от визита, объяснив это возможным конфликтом интересов с администрацией Джо Байдена.

Республиканцы контролируют Палату представителей Конгресса США. Они ранее предложили выделить помощь Израилю отдельно от пакета помощи Украине, на общем пакете настаивает Белый дом. Из-за этого принятие помощи задерживается.

О политической ситуации в США на фоне российско-украинского конфликта — в материале «Ъ» «Республиканцы предлагают Украине замороженное».

Леонид Уварчев