Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Reuters: Россия снизила ноябрьский план экспорта нефти из западных портов

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли сообщило, что Россия сократила ноябрьский план экспорта нефти из западных портов с 2,3 млн баррелей до 2 млн баррелей в сутки. По данным агентства, это связано с планами компаний увеличить нагрузку НПЗ, в связи с чем сократятся объемы сырья для экспорта.

По расчетам Reuters, выбывающие мощности российских НПЗ в ноябре запланированы на уровне 1,737 млн т. В октябре показатель составлял 4,915 млн т. Суммарные отгрузки нефти сортов Urals, KEBCO и Siberian Light из портов Новороссийска, Приморска и Усть-Луги составят 8,42 млн тонн в ноябре по сравнению с 9,9 млн тонн в октябре, пишет Reuters.

Один из источников Reuters отметил, что сроки временного запрета на экспорт топлива, введенный правительством в сентябре, «никто не знал», поэтому план по отгрузке «несколько раз меняли».

Временное ограничение на экспорт бензина и дизеля было введено 21 сентября для стабилизации внутреннего рынка. 6 октября запрет частично сняли при условии экспорта дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей и не более половины от объемов общего выпуска.

По данным источников «Ъ», на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, состоявшемся 4 ноября, Минэнерго было поручено выработать критерии для дальнейшего снятия ограничений. Сегодня, 8 ноября, министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что в правительстве обсуждают возможность снятия запрета на экспорт бензина Аи-95 и Аи-92.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Топливо накачали дискуссиями».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...