Reuters: Россия снизила ноябрьский план экспорта нефти из западных портов

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли сообщило, что Россия сократила ноябрьский план экспорта нефти из западных портов с 2,3 млн баррелей до 2 млн баррелей в сутки. По данным агентства, это связано с планами компаний увеличить нагрузку НПЗ, в связи с чем сократятся объемы сырья для экспорта.

По расчетам Reuters, выбывающие мощности российских НПЗ в ноябре запланированы на уровне 1,737 млн т. В октябре показатель составлял 4,915 млн т. Суммарные отгрузки нефти сортов Urals, KEBCO и Siberian Light из портов Новороссийска, Приморска и Усть-Луги составят 8,42 млн тонн в ноябре по сравнению с 9,9 млн тонн в октябре, пишет Reuters.

Один из источников Reuters отметил, что сроки временного запрета на экспорт топлива, введенный правительством в сентябре, «никто не знал», поэтому план по отгрузке «несколько раз меняли».

Временное ограничение на экспорт бензина и дизеля было введено 21 сентября для стабилизации внутреннего рынка. 6 октября запрет частично сняли при условии экспорта дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей и не более половины от объемов общего выпуска.

По данным источников «Ъ», на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, состоявшемся 4 ноября, Минэнерго было поручено выработать критерии для дальнейшего снятия ограничений. Сегодня, 8 ноября, министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что в правительстве обсуждают возможность снятия запрета на экспорт бензина Аи-95 и Аи-92.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Топливо накачали дискуссиями».

Лусине Баласян