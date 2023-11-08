Куйвашев направил в заксобрание проект бюджета Свердловской области на 2024 год

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил проект бюджета региона на 2024 год в законодательное собрание, сообщили в департаменте информационной политики. В ближайшее время документ рассмотрят депутаты регионального парламента и экспертное сообщество.

Ранее в октябре кабинет министров согласовал проект бюджета Свердловской области на 2024 год. По прогнозам, доходы бюджета региона составят 407,6 млрд руб., расходы — 423 млрд руб. И.о. губернатора Алексей Шмыков заявил, что бюджет останется социально ориентированным.

Расходы на социальную сферу в следующем году составят 262,7 млрд руб., что на 19 млрд руб. выше уровня 2023 года. Власти региона планируют направить средства на строительство детских садов в Ирбите, в районе Солнечный в Екатеринбурге, в селах Сажино, Косулино и садов-школ в селах Пристань, Киргишаны, Арамашка. Кроме того, деньги выделяют на строительство нескольких спортивных объектов.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил заложить в проект бюджета на 2024 год строительство пожарных депо в поселках Сосьва и Курганово, которые пострадали от пожаров в 2023 году. В 2025 году власти планируют построить пожарные депо в Верхнем Тагиле и поселке Рефтинском.

На здравоохранение из областного бюджета в 2024-ом предусмотрено 39,8 млрд руб., что на 4,5 млрд руб. больше, чем заложено на 2023 год. Власти планируют профинансировать таблетированную химиотерапию для онкобольных и строительство, реконструкцию учреждений здравоохранения.

«Средства направят на реконструкцию терапевтического корпуса "Верхнепышминской центральной городской больницы имени П.Д. Бородина", строительство поликлиники для взрослых в районе Академический в Екатеринбурге. Продолжится строительство детских поликлиник в Серове, Екатеринбурге, Березовском, Арамили, поликлиник в Артемовском и Реже, амбулатории в Верхних Сергах», — говорится в сообщении.

Строительство и ремонт дорог в 2024 году профинансируют на 26,2 млрд руб. Власти планируют начать строительство в Екатеринбурге путепровода по переулку Низовому и транспортной инфраструктуры к кампусу Уральского федерального университета. Также средства направят на завершение строительства транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому в Екатеринбурге.

Напомним, в 2022 заксобрание Свердловской области приняло закон о бюджете региона на 2023 год. Прогноз доходов составил 354 млрд руб., расходов — 374 млрд руб. Свыше 65% (243,7 млрд руб.) средств бюджета планировалось направить на социальную сферу.

Василий Алексеев

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