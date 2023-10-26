Свердловский кабмин согласовал проект бюджета на 2024 года

Кабинет министров согласовал проект бюджета Свердловской области на 2024 год. По прогнозам, доходы областного бюджета составят 407,6 млрд руб., расходы — 423 млрд руб. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

И.о. губернатора Алексей Шмыков заявил, что бюджет останется социально ориентированным. Доля расходов на соцсферу в следующем году составит 62% — почти 263 млрд руб. Это на 19 млрд руб. больше, чем было заложено на 2023 год. В частности, в 2024 году 117 млрд руб. направят на образование, 96,2 млрд руб. — на соцполитику, 39,8 млрд руб. — на здравоохранение, 5,3 млрд руб. — на физкультуру и спорт, а 4,4 млрд руб. — на культуру.

В ближайшее время законопроект об областном бюджете будет направлен в законодательное собрание Свердловской области.

В октябре государственной долг Свердловской области достиг 111,7 млрд руб. Задолженность Свердловской области по ценным бумагам достигла 49,2 млрд руб., по бюджетным кредитам — 62,5 млрд руб. По данным Минфина, Свердловская область занимает лидирующую позицию по объему госдолга среди регионов Уральского федерального округа (УрФО).

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