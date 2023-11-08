В Сосьве и Курганово построят пожарные депо в 2024 году

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о строительстве пожарных депо в поселке Сосьва и селе Курганово в 2024 году. Об этом в ходе брифинга рассказал министр финансов региона Александр Старков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В этом году у нас была достаточно серьезная пожароопасная обстановка и губернатор Евгений Куйвашев принял решение о строительстве пожарных депо. В следующем году они должны будут появиться в Сосьве и Курганово»,— пообещал господин Старков.

Напомним, в 2023 году на протяжении лета в регионе бушевали пожары. Самый масштабный пожар был зафиксирован в поселке Сосьва, в котором огонь уничтожил около сотни домов и железнодорожные вагоны с пиломатериалами. При пожарах два человека погибли.

Василий Алексеев

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