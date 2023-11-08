В Сосьве и Курганово построят пожарные депо в 2024 году
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о строительстве пожарных депо в поселке Сосьва и селе Курганово в 2024 году. Об этом в ходе брифинга рассказал министр финансов региона Александр Старков.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«В этом году у нас была достаточно серьезная пожароопасная обстановка и губернатор Евгений Куйвашев принял решение о строительстве пожарных депо. В следующем году они должны будут появиться в Сосьве и Курганово»,— пообещал господин Старков.
Напомним, в 2023 году на протяжении лета в регионе бушевали пожары. Самый масштабный пожар был зафиксирован в поселке Сосьва, в котором огонь уничтожил около сотни домов и железнодорожные вагоны с пиломатериалами. При пожарах два человека погибли.