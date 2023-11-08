США не считают, что Израиль нарушил международное право в Газе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не считают, что Израиль нарушил международное право в войне с палестинским движением «Хамас», нанося удары по сектору Газа.

«Ваш вопрос предполагает, что мы уверены в том, что закон войны был нарушен (Израилем.— “Ъ”), но это не так. ...Мы не будем реагировать на каждое событие в режиме реального времени. У Израиля есть право на самозащиту, и мы хотим быть уверены, что у него будут инструменты и возможности добиться этого»,— сказал господин Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не критикует действия Израиля (цитата по трансляции на C-SPAN).

Представитель Белого дома напомнил, что 1,4 тыс. человек погибли в результате атаки «Хамас» на Израиль. Он подчеркнул, что целью «Хамаса» было убийство людей. По его мнению мотивы движения схожи с теми, которые приводят к геноциду. «Вот что поставлено на карту»,— заключил господин Кирби.

Издание Politico со ссылкой на внутренний документ Госдепа сообщило, что сотрудники ведомства выступили с резкой критикой действий администрации американского президента Джо Байдена в войне Израиля с «Хамасом». Американские дипломаты, в частности, настаивают на том, что США должны быть готовы публично критиковать действия Израиля. По информации СМИ, США используют непубличные каналы, чтобы добиться от Израиля уменьшения жертв среди мирного населения Газы.

О текущей ситуации в Газе — в материале «Взрыв Газы».

Эрдни Кагалтынов