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Коммерсантъ FM
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13tv: начальник штаба ЦАХАЛа отклонил советы США по уменьшению жертв в Газе

США направил Израилю рекомендации с целью уменьшить количество жертв гражданского населения сектора Газа. Однако власти Израиля отклонили большинство из них, поскольку считают, что это может привести к еще большим гражданским потерям, передает израильский 13 телеканал.

Герци Халеви

Герци Халеви

Фото: Maya Alleruzzo, Pool / AP

Герци Халеви

Фото: Maya Alleruzzo, Pool / AP

Американские официальные лица, основываясь на опыте войны в Ираке, рекомендовали Израилю использовать меньшие по размеру бомбы, более точные разведданные и направить группы спецназначения в города анклава. Об этом писала The New York Times со ссылкой на анонимные источники. Госсекретарь Энтони Блинкен посетил Израиль в пятницу, 3 ноября.

По словам двух источников телеканала, начальник штаба ЦАХАЛа генерал-майор Герци Халеви ответил госсекретарю США Энтони Блинкену, что если бы Израиль прислушался к посланным США генералам, жертв в секторе Газа было бы больше.

По словам представителей министерства обороны, боевики группировки «Хамас» глубоко интегрировались в гражданской структуре Газы, с туннелями и командными бункерами, проходящими под жилыми кварталами, передает The Times of Israel. Израиль обвиняет «Хамас» в использовании гражданского населения анклава в качестве «живого щита», а также в сокрытии крупнейшего командного центра под больницей «Аль-Шифа».

Подробнее о предыдущем визите госсекретаря США в Израиль читайте в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».

Александра Горошилова

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