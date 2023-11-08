Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ростех» сообщил об апробации новых дронов «Калашникова» в боях на Украине

Госкорпорация «Ростех» заявила «РИА Новости», что в зоне военных действий на Украине проходят боевую апробацию новые разведывательно-ударные дроны от концерна «Калашников».

В компании добавили, что по результатам испытаний на Украине, если потребуется, дроны будут доработаны. После этого будет принято решение о серийном производстве, передает агентство.

В начале 2023 года «Калашников» называл своим приоритетом производство дронов-камикадзе КУБ. В феврале «РИА Новости» сообщало, что российский спецназ использует новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе. На встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым в августе президент России Владимир Путин поручил увеличить производство дронов-камикадзе «Ланцет».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...