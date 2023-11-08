«Ростех» сообщил об апробации новых дронов «Калашникова» в боях на Украине

Госкорпорация «Ростех» заявила «РИА Новости», что в зоне военных действий на Украине проходят боевую апробацию новые разведывательно-ударные дроны от концерна «Калашников».

В компании добавили, что по результатам испытаний на Украине, если потребуется, дроны будут доработаны. После этого будет принято решение о серийном производстве, передает агентство.

В начале 2023 года «Калашников» называл своим приоритетом производство дронов-камикадзе КУБ. В феврале «РИА Новости» сообщало, что российский спецназ использует новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе. На встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым в августе президент России Владимир Путин поручил увеличить производство дронов-камикадзе «Ланцет».