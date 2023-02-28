«РИА Новости»: спецназ РФ применяет в зоне военной операции новый комплекс с дронами-камикадзе

Подразделения спецназа вооруженных сил РФ применяют на Украине новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По его словам, эти дроны могут автоматически выбирать маршрут к цели поражения.

Собеседник агентства заявил, что в комплексе применяются дроны двух типов, которые могут нести заряды разной мощности. Спецназ получил несколько таких комплексов, точное количество не приводится. Их используют «при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях», добавил источник агентства.

Он уточнил, что с помощью нашлемных камер бойцов и камер на БПЛА ведется сбор данных о местности и противнике. На основе этой информации нейросеть создает упрощенную модель местности, на которой отмечают позиции и огневые точки противника. По команде с планшета дрон-камикадзе направляется к выбранной цели, он наносит удар осколочно-фугасным зарядом.

В феврале сообщалось, что в зону военной операции отправлены доработанные АК-12. Концерн «Калашников», в частности, убрал режим отсечки по два выстрела, но усложнил конструкцию, также ряд изменений связан с удобством и упрощением эксплуатации оружия.