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Коммерсантъ FM
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МИД указал послу Израиля на неприемлемость заявлений израильских властей об РФ

Посла Израиля в Москве Александра Бен Цви проинформировали, что заявления представителей Израиля в адрес России недопустимы. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

О каких конкретно заявлениях идет речь, не уточняется. «То, что касается заявлений, которые делают израильские официальные представители в отношении России,— это недопустимо, и об этом информирован израильский посол в Москве»,— сказала госпожа Захарова в эфире «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).

Отношения между двумя странами обострились на фоне войны Израиля с «Хамасом». 26 октября Москву посетил член политбюро «Хамаса» Абу Марзук и провел переговоры с российскими дипломатами. МИД Израиля назвал этот визит недостойным шагом со стороны российских властей. На прошлой неделе постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал, что у Израиля нет права на самооборону. На это постпред Израиля Гилад Эрдан ответил, что Россия — «последняя, кто будет учить» страну международному праву.

Лаура Кеффер

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