В пострадавшей от пожара Сосьве нашли незаконные свалки отходов деревообработки

В поселке Сосьва, в котором в конце апреля произошел пожар, сотрудники минприроды Свердловской области нашли несанкционированные свалки. Как сообщило ведомство, там размещаются отходы от деревообработки.

На одном из участков Сосьвы сотрудники минприроды нашли площадь захламления в 8,5 тыс. кв. м. По данным ведомства, там размещаются отходы от деревообработки (опил, горбыль, срезка), а около реки Сосьва — мусор от сноса и разборки зданий общей площадью около 1,7 тыс кв. м.

Кроме того, нарушения обнаружили в соседнем селе Кошай. Там горбыль лежит навалом на почве (площадью 2,2 тыс. кв. м.), не имея твердого покрытия.

В ведомстве заявили, что несанкционированные свалки нарушают природоохранное законодательство. Информацию о нарушениях передали в администрацию Сосьвинского городского округа, а также в правоохранительные органы.

Напомним, в результате пожара в поселке Сосьва, который произошел в конце апреля, около 400 человек остались без жилья, двое погибли. Общая площадь пожара составила 9 тыс. кв. м, уничтожено около сотни домов, лечебно-исправительное учреждение №23. В поселке Таежный сгорели 26 жилых домов, где проживали 47 человек, в том числе девять детей.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в поселениях было начато возведение новых домов и восстановление инфраструктуры после пожара. Первые ключи от новых домов жителям Сосьвы глава региона вручил еще в июле. По поручению президента Владимира Путина сгоревшее ЛИУ-23 также будет восстановлено. Стоимость возведения оценивается в 2,1 млрд руб.

В Сосьве уже возвели многоквартирный дом на 65 квартир, 54 из которых предназначены для погорельцев. В каждой из них установлены сантехника, бойлеры, электрические плиты. Во дворе — детская площадка. Также в Сосьве возвели 32 индивидуальных дома для погорельцев. В среду, 27 сентября, губернатор Куйвашев вручал жителям поселка ключи от нового жилья. Пострадавшим от природных пожаров жителям Сосьвы и Таежного выплатили почти 65 млн руб. материальной помощи.

Виталий Красиков

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