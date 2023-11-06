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Коммерсантъ FM
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Папа римский Франциск простудился

Папа римский Франциск на встрече с делегацией европейских раввинов, прибывших в Ватикан, пожаловался на плохое самочувствие. Вместо произнесения традиционной приветственной речи он передал ее текст прибывшим. В Ватикане заявили, что 86-летний понтифик простудился, но на его графике это не скажется.

Аудиенция с папой римским прошла в Апостольском дворце Ватикана. «Приветствую всех вас. Спасибо за этот визит, который мне очень нравится, но бывает, что я не чувствую себя в добром здравии, и поэтому предпочитаю не читать речь, а передать ее вам»,— сказал понтифик (цитата по «РИА Новости»).

Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что папа римский заболел простудой. Тем не менее оставшиеся запланированные на сегодня, 6 ноября, мероприятия проведут по графику, включая встречу с детьми со всего мира, которая состоится во второй половине дня, передает Reuters.

В 2021 году папа римский Франциск перенес операцию на кишечнике. У него также диагностирован артроз, он передвигается на инвалидной коляске. В марте 2023-го понтифик провел несколько дней в больнице из-за респираторной инфекции. В июне он перенес операцию на органах брюшной полости.

Лаура Кеффер

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