ANSA: папа римский Франциск перенес операцию на органах брюшной полости

Папа римский Франциск перенес операцию на органах брюшной полости под общим наркозом. Он находится в больнице Джемелли в Риме. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.

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По информации издания, операция проходила около трех часов. Хирургическое вмешательство понадобилось из-за постоперационной грыжи. Папу римского Франциска оперировал тот же врач, что и два года назад,— профессор Серджио Альфьери. Он сделал понтифику лапаротомию и провел пластику брюшной стенки протезами.

Накануне стало известно, что папа римский Франциск находится в больнице. Пресс-служба папского престола сообщила, что аудиенции с ним отменены до 18 июня из-за проведения операции. В 2021 году папа римский Франциск перенес операцию на кишечнике. У него также диагностирован артроз, он передвигается на инвалидной коляске. В марте понтифик провел несколько дней в больнице из-за респираторной инфекции.

Олеся Павленко