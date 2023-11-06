МВФ начал пересмотр программы расширенного финансирования Украины

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) на Украине сегодня, 6 ноября, начала проведение второго пересмотра выполнения Киевом программы механизма расширенного финансирования (EFF), сообщил Национальный банк Украины (НБУ). Миссия будет работать в гибридном формате — офлайн и онлайн.

В ходе пересмотра программы EFF будет рассматриваться выполнение Украиной взятых на себя обязательств в рамках меморандума об экономической и финансовой политике. В частности, речь идет о мерах в сфере налогово-бюджетной, монетарной и валютной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформах для средне- и долгосрочного экономического роста, уточнил НБУ.

Кроме того, специалисты обсудят источники финансирования дефицита госбюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговой рынок. «Пересмотр (программы.— "Ъ") будет непростым, однако команда Украины более 20 месяцев полномасштабной войны работает слаженно и эффективно. Мы четко осознаем критическую необходимость сохранения поддержки МВФ не только для дальнейшего финансирования нужд бюджета, но и в целом для развития нашей страны и ее европейского будущего»,— подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

В конце июня совет исполнительных директоров МВФ объявил о решении выделить Украине второй транш на $890 млн. Украинский Минфин заложил в проект государственного бюджета страны на 2023 год дефицит на $38 млрд. 2 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что МВФ пересмотрит программу расширенного финансирования страны, что даст Киеву возможность получить очередной транш помощи на сумму примерно $900 млн. По словам главы Минфина страны Cергея Марченко, без помощи Запада бюджету в 2024 году грозит дыра на $29 млрд.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер