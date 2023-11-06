Глава МИД Индии: санкции против России удобны лишь Западу

Запад уверяет, что на санкции против России «согласился весь мир», но это не так, заявил глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар. По его словам, западные страны используют эти ограничительные меры, «когда думают, что на карту поставлены их интересы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Субраманиям Джайшанкар

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Субраманиям Джайшанкар

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Эти санкции, по сути, являются рычагами, которые имеют в своем распоряжении развитые экономики, основанные на механизмах, полномочиях и инструментах, созданных в течение многих лет. Они используют эти рычаги, когда им это удобно»,— сказал министр в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Как считает господин Джайшанкар, разница в подходах Европы к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке объясняется тем, что «в прошлом, когда в других частях мира возникали проблемы, европейские страны считали, что им не стоит об этом беспокоиться». «Пока Европа была в безопасности и ничто не угрожало европейскому образу жизни, об этом могли позаботиться другие. А когда что-то происходит в Европе, европейские страны хотят международного выражения солидарности»,— добавил глава индийского МИДа.

Субраманиям Джайшанкар отметил, что власти Индии «в современном мире не считают войну решением проблемы». «В какой-то момент людям приходится сесть за стол и поговорить. Индия всегда готова протянуть руку помощи»,— подчеркнул министр.

В 2023 году Индия, председательствуя в блоке G20, воздержалась от публичного осуждения российской военной операции на Украине. После введения антироссийских санкций со стороны стран Запада Индия увеличила закупки нефти из РФ. По данным The Economic Times, Россия более чем вдвое нарастила поставки нефти в Индию в апреле—сентябре. Евросоюз тем временем готовит 12-й пакет антироссийских санкций. США на прошлой неделе ввели новые ограничения, затрагивающие в том числе компании из третьих стран, которые якобы помогали России обходить санкции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шире вдруг».

Лаура Кеффер