В офисе Зеленского отрицают, что западное оружие попадает за пределы Украины

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Офис Президента Украины Фото: Офис Президента Украины

Полученное Украиной от Запада оружие не попадает за пределы страны, в частности в сектор Газа, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он заверил, что украинские власти полностью контролируют ситуацию.

«Я думаю, это очередной российский фейк (о попадании оружия с Украины в сектор Газа.— "Ъ")… Чем больше ложь, тем легче людям в нее поверить»,— сказал господин Ермак в интервью газете Politico.

Война Израиля и палестинского движения «Хамас» продолжается с 7 октября. Председатель Евросовета Шарль Мишель говорил, что военный конфликт требует «немедленного внимания», но при этом не должен «отвлекать от постоянной поддержки Украины». Власти Венгрии, которые выступают против продолжения поддержки Украины, утверждали, что часть выделенных Киеву денег оказалась в «коррупционных каналах». В конце октября президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил, что часть оружия незаконно попадает в Россию с Украины.

Лаура Кеффер