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Коммерсантъ FM
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МИД Франции посоветовал Африке не менять Париж на Москву

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что странам Африки не нужно терять связи с Парижем в пользу Москвы. На пресс-конференции она ответила на вопрос о том, «теряет ли Париж хватку» в Африке на фоне разрыва отношений с бывшими французскими колониями — Мали, Буркина-Фасо и Нигером. Министр отметила, что «Сахель — это не вся Африка».

«Если бы я была на вашем месте, я бы не променяла Францию на Россию»,— сказала госпожа Колонна (цитата по «РИА Новости»).

Министр отметила, что не стоит «путать Африку и Сахель», так как Африка — «большая и очень разная». По ее мнению, отношения Франции с другими странами «на подъеме» и в Париже этому «очень рады».

В Мали, Буркина-Фасо и Нигером в 2021–2023 годах произошли военные перевороты. После этого новые власти начали разрывать сотрудничество с Францией и так или иначе наращивать сотрудничество с Россией. Кроме того, летом произошел военный переворот в Габоне — стране в Центральной Африке, которая считалась близким союзником своей бывшей метрополии — Франции.

О потере позиций Франции в Африке — в материале «Ъ» «Посол он, солнцем палимый».

Леонид Уварчев

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