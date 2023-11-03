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Коммерсантъ FM
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Три человека ранены в результате обстрела Шебекино в Белгородской области

В результате обстрела вооруженными силами Украины промышленного предприятия в приграничном городе Шебекино в Белгородской области ранения получили три человека. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, двое мужчин с осколочными ранениями нижних конечностей доставлены в больницу в Белгороде, еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась.

По словам главы региона, на территорию предприятия упал один снаряд неустановленного образца. Повреждения зафиксированы в одном из технических помещений. На месте работают оперативные службы.

На этой неделе обстрелы Шебекино привели к ранению двух местных жителей. В среду, 1 ноября, из-за падения снарядов на парковке предприятия с осколочными ранениями был госпитализирован мужчина. Днем ранее женщина—жительница города получила перелом кисти, ушибы грудной клетки и мягких тканей носа, ей оказали помощь на месте.

Белгородская область подвергается ежедневным обстрелам со стороны Украины. Только за минувшие сутки по территории региона было выпущено 14 различных снарядов. В приграничном Грайворонском городском округе над хутором Масычево силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа. Атаки не привели к разрушениям, пострадавших не было.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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