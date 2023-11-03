Замглавы МИД РФ Руденко встретился с послом Израиля Бен Цви
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви. Как сообщили в МИД РФ, встреча прошла по инициативе израильского посла.
Посол Израиля в России Александр Бен Цви
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по актуальным темам международной повестки дня»,— говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В конце октября Александр Бен Цви говорил, что позиции Израиля и России по вопросам палестино-израильского конфликта не всегда совпадают, однако стороны сохраняют «тесные контакты» и часто встречаются.
Среди предметов дискуссий посол отмечал визит представителей палестинского движения «Хамас» в Москву 26 октября. Израиль, по словам Александра Бен Цви, «очень недоволен» этой встречей.
Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Москва встретилась с "Хамасом" лицом к лицу».