Замглавы МИД РФ Руденко встретился с послом Израиля Бен Цви

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви. Как сообщили в МИД РФ, встреча прошла по инициативе израильского посла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Израиля в России Александр Бен Цви

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Посол Израиля в России Александр Бен Цви

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по актуальным темам международной повестки дня»,— говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В конце октября Александр Бен Цви говорил, что позиции Израиля и России по вопросам палестино-израильского конфликта не всегда совпадают, однако стороны сохраняют «тесные контакты» и часто встречаются.

Среди предметов дискуссий посол отмечал визит представителей палестинского движения «Хамас» в Москву 26 октября. Израиль, по словам Александра Бен Цви, «очень недоволен» этой встречей.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Москва встретилась с "Хамасом" лицом к лицу».

Лусине Баласян