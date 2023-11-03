Петербургская филармония переносит концерты в связи со смертью Юрия Темирканова

XXIII Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» в Санкт-Петербурге, который планировалось посвятить предстоящему 85-летию народного артиста СССР, художественного руководителя петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича Юрия Темирканова, будет посвящен его памяти. Фестиваль пройдет в декабре, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе филармонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Также в связи со смертью дирижера концерты в Большом зале филармонии, запланированные на ближайшие дни, перенесены (с 3 и 4 ноября) и отменены (5 ноября). Подробности размещены в разделе «афиша» на официальном сайте учреждения культуры.

«Ъ-СПб» писал, что Юрий Темирканов скончался в Петербурге накануне, 2 ноября, на 85-м году жизни. Прощание с худруком и дирижером состоится 5 ноября в Большой зале петербургской филармонии. Похоронят Юрия Темирканова на Комаровском кладбище.

Подробнее о жизни и творчестве маэстро — в материале «Ъ» «Артист Заслуженного».

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