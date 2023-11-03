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Коммерсантъ FM
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Курская фабрика пообещала продолжить работу в штатном режиме после национализации

Курское кондитерское предприятие АО «Конти-Рус» продолжит деятельность в обычном режиме после вынесенного накануне решения суда об обращении в собственность государства его акций. Там подчеркнули, что ни само акционерное общество, ни его сотрудники экстремистами не признавались, а к предприятию, его руководству и трудовому коллективу у правоохранительных органов нет претензий.

Фото: Игорь Иванов, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванов, Коммерсантъ

«Как и прежде, АО "Конти-Рус" остается надежным партнером и выполняет все свои обязательства в полном объеме»,— рассказали «Ъ» на предприятии. АО «Конти-Рус» участвовало в рассмотрении иска прокуратуры в качестве заинтересованного лица. На предприятии отметили, что на него возложены обязанности по обеспечению непрерывности деятельности предприятия и производства продукции, по сохранению ресурсов, производственных мощностей и коллектива работников.

Ленинский райсуд Курска вчера в закрытом режиме полностью удовлетворил иск заместителя генпрокурора Игоря Ткачева, ответчиками по которому являлись влиятельные украинские бизнесмены и политики: Ринат Ахметов, Борис Колесников (бенефициар группы «Конти» и бывший вице-премьер Украины) и Сергей Кий, родственники покойного авторитетного предпринимателя Жигана Такташева, а также целая группа офшорных компаний. Деятельность ответчиков была запрещена судом и признана экстремистской.

АО «Конти-Рус» создано на базе ЗАО «Кондитер-Курск», которое было приобретено украинской группой «Конти» в 2004 году. Выручка предприятия в 2022 году превысила 15 млрд руб.

О первой в России конфискации крупного предприятия, акции которого принадлежали гражданам Украины,— в материале «Ъ» «Экстремисты остались без сладкого».

Сергей Толмачев, Воронеж

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