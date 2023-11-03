AP и Reuters: США выделят Украине военную помощь на $425 млн

Белый дом может сегодня объявить о выделении Украине новой военной помощи в размере $425 млн, сообщили агентства AP и Reuters со ссылкой на источники среди американских чиновников. По данным AP, $300 млн будут выделены на боеприпасы для уничтожения дронов.

27 октября новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что большая часть республиканцев считает, что Украина и Израиль должны получить поддержку США не из единого пакета помощи. Предложенный администрацией Джо Байдена пакет помощи в размере $106 млрд предполагает для Украины $61,4 млрд, другая часть суммы предназначается Израилю.

1 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил, что США продолжат оказывать помощь Украине несмотря на внутриполитические разногласия.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина