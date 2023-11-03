В Свердловской области дефицит кадров за год усилился на 51%

В октябре в Свердловской области было открыто почти 51,2 тыс. вакансий, что на 51% больше, чем год назад. Согласно исследованию сервиса hh.ru, в регионе продолжает расти напряжение на рынке труда. Так, несмотря на значительное увеличение числа вакансий, количество резюме за год изменилось всего на 1% и составило 131,2 тыс.

Больше всего вакансий на Урале в октябре было открыто для рабочего персонала — на них пришлось 23% от общего числа предложений о работе. Также компании активно искали специалистов по продажам и обслуживанию клиентов (22%), производству и сервисному обслуживанию (17%). Резюме же чаще всего касались сфер «Продажи, обслуживание клиентов» (18%), «Домашний, обслуживающий персонал» (14%), «Рабочий персонал» (14%), «Административный персонал» (13%).

«Мы продолжаем фиксировать колоссальный разрыв между предложением и спросом на рынке труда. Ситуация очевидно сложнее, чем осенью 2022 года, и сегодня работодателям как никогда важно максимально широко посмотреть на возможности рынка труда, то есть — нанимать тех кандидатов, подбор которых ещё 2–3 года назад для компании был невозможен. Кто это? Соискатели моложе 18 лет и старше 45 лет, кандидаты с инвалидностью, декретницы и мамы с маленькими детьми, мигранты»,— отметила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Напомним, дефицит кадров в Свердловской области фиксируется во многих профессиональных сферах. Дефицит сотрудников в «Гортрансе» Екатеринбурга превысил 3 тыс. человек, а в скорой помощи города в октябре не хватало 60 врачей и 100 фельдшеров. Не хватает в регионе и водителей, продавцов и строителей.

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