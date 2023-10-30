Водители в Свердловской области стали зарабатывать до 126 тыс. рублей

С начала года в Свердловской области открыли почти 14 тыс. вакансий для водителей. Это на 57% больше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из исследования сервиса hh.ru. При этом на одну вакансию приходится всего 2,6 специалистов, что говорит о дефиците кадров в данной области.

Средний зарплатный диапазон для автомобилистов в Свердловской области сейчас составляет от 57,4 тыс. до 126,4 тыс. руб. Это значительно выше, чем было год назад — от 45,9 тыс. до 103,4 тыс. руб.

Напомним, в Екатеринбурге этой осенью уровень средних предлагаемых зарплат составил 64,2 тыс. руб. Одни из самых высокооплачиваемых специалистов стали дальнобойщики, которые получают до 122,6 тыс. руб.

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