Reuters: США используют разведывательные дроны для поиска заложников в Газе

США применяют разведывательные беспилотники для поиска заложников в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

По словам источников агентства, поиски заложников американскими беспилотниками идут уже неделю. По данным Reuters, власти США полагают, что в заложниках «Хамас» могут находиться 10 американских граждан, числящиеся пропавшими без вести.

По данным ЦАХАЛ от 29 октября, подтвержденное число заложников «Хамас» секторе в Газе выросло до 239 человек. 31 октября «Хамас» говорил о планах в ближайшие дни освободить нескольких пленных.

Точное количество россиян среди заложников неизвестно. Посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил, что данные о числе и местонахождении заложников с гражданством России в секторе Газа меняются каждый день. Ранее разные источники сообщали о трех, шести и восьми россиянах в заложниках.

Подробнее о развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Третий этап — вторжение».