3 ноября сектор Газа через КПП «Рафах» может покинуть 621 человек

Администрация КПП «Рафах» опубликовала списки палестинцев и иностранцев, которым разрешено покинуть сектор Газа сегодня, 3 ноября. В списки попал 621 человек, среди них нет граждан России.

В списках находятся граждане Мексики, США, Великобритании, Германии, Италии, Индонезии и Франции, а также палестинцы с двойным гражданством.

Представитель погранперехода Ваиль Абу Омар 2 ноября заявил, что сектор Газа через КПП покинули 402 человека, в том числе 30 раненых.

Ранее палестинское движение «Хамас» опубликовало список почти из 600 человек с двойным гражданством и раненых, которым разрешат перейти границу сектора Газа с Египтом. В список вошли 400 американцев. Также выехать через КПП разрешили гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии, Иордании.

Первая группа иностранцев покинула сектор Газа 1 ноября. Через КПП «Рафах» Газу покинули 81 житель сектора с ранениями, а также 345 иностранных граждан. В обратном направлении — из Египта в сектор Газа — въехали 55 грузовиков с гуманитарной помощью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из Газы начали выпускать иностранцев».

Эрдни Кагалтынов