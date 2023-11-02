В Воронеже не состоялся третий аукцион по закупке противогазов за 52 млн рублей

Третий за осень аукцион по выбору подрядчика для поставки Воронежской области противогазов для гражданского населения за 51,9 млн руб. не состоялся. Согласно порталу госзакупок, на торги никто не заявился. Заказчиком выступало казенное учреждение «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области».

Предметом закупки была поставка 17,3 тыс. противогазов при цене 3 тыс. руб. за штуку. Исполнить условия контракта нужно было до 20 декабря 2023 года.

Первые торги были объявлены в начале сентября. Спустя неделю определение подрядчика приостановили в связи с жалобами ЗАО «Балама» из Санкт-Петербурга и московского ООО «Аптечки первой помощи отраслевые медицинские». Управление ФАС по региону рассмотрело их и согласилось с жалобщиками в том, что заказчик ограничивал количество участников аукциона, предлагая им закупить товар только у одного производителя — московского ООО «Бриз-Кама».

Антимонопольная служба выдала «Гражданской обороне…» предписание об устранении нарушений и пригрозила должностным лицам административной ответственностью. После этого заказчик объявил новый аукцион, сделав критерии закупаемого товара менее жесткими, однако он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Алина Морозова

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