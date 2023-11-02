Журавель на заседании суда в Грозном рассказал об изучении Корана

Обвиняемый по делу о сожжении Корана в Волгограде 19-летний Никита Журавель, которого судят в Чечне, в ходе заседания суда сказал, что изучает Коран. Об этом сообщили госагентства «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на Висаитовский районный суд, в котором сегодня по видеосвязи допрашивали свидетелей по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Кирилл Брага / РИА Новости Фото: Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Кирилл Брага / РИА Новости

«После моего заключения под стражу я также читаю Коран, изучаю его, продвигаюсь в теме изучения ислама, дабы понять, как сильно я оскорбил чувства верующих»,— сказал Никита Журавель. «Мой поступок ужасен и не имеет оправдания»,— добавил он.

Потерпевшими по делу Никиты Журавеля выступают 13 имамов мечетей Грозного. Из-за неявки в суд двух свидетелей Висаитовский суд перенес заседание на 16 ноября.

Никиту Журавеля обвиняют по двум статьям: оскорбление чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ) и грубое нарушение общественного порядка (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Молодой человек признал вину частично: только по первой статье — об оскорблении чувств верующих.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало видео, на котором молодой человек, находясь в кустах в 20 м от мечети, сжигает Коран. Судя по видео, во время съемки на улице людей не было. На допросе Никита Журавель заявил, что сжечь Коран его попросили неизвестные авторы украинского Telegram-канала.

Никиту Журавеля задержали в мае, после чего глава Следственного комитета Александр Бастрыкин передал его дело для расследования в следственное управление Чечни. Молодого человека доставили из Волгограда в СИЗО Грозного.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля в СИЗО. После Рамзан Кадыров объявил своего сына Адама героем всех мусульман. Глава Чечни также опубликовал видео его разговора с Никитой Журавелем. На видео молодой человек говорит, что готов принять ислам, но Рамзан Кадыров в ответ на это называет его «провокатором».

Через какое-то время после избиения Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни. Адама Кадырова наградили орденом «Дуслык» — второй по значимости госнаградой Татарстана, а также высшей государственной наградой КЧР — орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

Анастасия Ларина