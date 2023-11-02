Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат»

В составе чеченского спецназа «Ахмат» создано подразделение «Камертон» из бывших бойцов частной военной компании «Вагнер», сообщил замкомандира отряда с позывным 011. Утверждается, что в состав подразделения входят командиры ЧВК, бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы.

«Экипажи бронегрупп на 100% состоят из бывших сотрудников ЧВК "Вагнер". Артиллерия, включая ствольную, то же самое. Штурмовые подразделения состоят ориентировочно 60 на 40, то есть 60% — это бывшие сотрудники, включая командиров. А остальные — это пополнение»,— сказал «РИА Новости» замкомандира отряда.

Бойцы «Камертона» проходят боевое слаживание на полигонах в зоне военной операции России. Планируется привлечение к этой работе ствольной артиллерии, танков и БМП-3. «Начинаем потихонечку втягиваться»,— добавил 011.

Боец с позывным Барнаул отметил российскому госагентству, что проблем с боеприпасами в подразделении нет, поэтому «тренируются бойцы столько, сколько скажет командир».

Глава Чечни Рамзан Кадыров в конце октября сообщал о переходе в «Ахмат» 170 бойцов «Вагнера», а также группы бывших медработников ЧВК.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в июне провел «марш справедливости» из зоны военной операции в сторону Москвы, который российские власти расценили как вооруженный мятеж. Наемники ЧВК установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и вошли с оружием в несколько регионов. Ситуация была урегулирована при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Спустя месяц в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Евгения Пригожина, в котором также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли. Президент Владимир Путин заявлял, что в телах погибших были осколки гранат.

Леонид Уварчев