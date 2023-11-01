Кадыров сообщил о переходе в «Ахмат» бывших медработников ЧВК «Вагнер»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в спецназ «Ахмат» вошли бывшие медработники ЧВК «Вагнер». С ними встретился командир базирующегося в Чечне подразделения Росгвардии Апты Алаудинов. 29 октября стало известно о переходе в «Ахмат» 170 бывших бойцов частной военной компании, включая командиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: пресс-служба президента РФ Рамзан Кадыров

Фото: пресс-служба президента РФ

«Вслед за внушительной группой бывших бойцов ЧВК "Вагнер" ряды спецназа "Ахмат" пополнили и медработники, входившие ранее в состав этого же военного формирования»,— написал глава Чечни в Telegram-канале.

31 октября издание 59.ru со ссылкой на пермского представителя ЧВК «Вагнер» сообщил, что частная военная компания возобновила набор добровольцев под руководством 27-летнего сына Евгения Пригожина Павла. По словам источника издания, ЧВК «Вагнер» вошла в состав Росгвардии. Об этом также сообщало издание Ngs.ru со ссылкой на источник в новосибирском подразделении ЧВК. Сегодня, 1 ноября, на странице пермского ЧВК «Вагнер» во «ВКонтакте» появилось сообщение о приостановке набора «до особых распоряжений».

Позднее близкий к ЧВК «Вагнер» Telegram-канал Grey Zone опроверг информацию о наборе добровольцев, при этом сообщив о «проработке формата индивидуальных контрактов для СВО с руководством ФСВНГ (Росгвардией)».

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн 1 ноября сообщил, что информация о вхождении бывших подразделений ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии недостоверна. При этом он отметил, что бойцы ЧВК могут заключать контракты с Росгвардией в индивидуальном порядке.

Лусине Баласян