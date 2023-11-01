«Уралкриомаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») представил новую контейнер-цистерну для криогенных продуктов. Показ проходил на XII Петербургском международном газовом форуме, сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Уралкриомаш» представил новую контейнер-цистерну для криогенных продуктов Фото: Пресс-служба «Уралкриомаша» «Уралкриомаш» представил новую контейнер-цистерну для криогенных продуктов Фото: Пресс-служба «Уралкриомаша» Следующая фотография 1 / 2 «Уралкриомаш» представил новую контейнер-цистерну для криогенных продуктов Фото: Пресс-служба «Уралкриомаша» «Уралкриомаш» представил новую контейнер-цистерну для криогенных продуктов Фото: Пресс-служба «Уралкриомаша»

Контейнер-цистерна разработана по заказу «Газпром гелий сервис». Она принадлежит к модели КЦ.Т75-45/0,8 и предназначена для транспортировки и хранения криогенных продуктов — сжиженного природного газа, азота, кислорода, этилена и других сжиженных газов. Имеет максимальную вместимость сосуда — 45 кубических метров и время бездренажного хранения сжиженного природного газа (СПГ) не менее 80 суток.

«Уралкриомаш» — предприятие, выпускающее криогенное оборудование: вагоны, контейнеры-цистерны, стационарные резервуары, трубопроводы, запорно-предохранительные арматуры для криогенных сред. Производство находится в Нижнем Тагиле Свердловской области.

Напомним, ранее «Уралкриомаш» и «Газпром гелий сервис» заключили соглашение о производстве цистерн и полуприцепов-цистерн для транспортировки СПГ, азота, кислорода, этилена и других сжиженных газов.

Виталий Красиков

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