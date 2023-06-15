«Уралкриомаш» и «Газпром гелий сервис» заключили соглашение о производстве оборудования для перевозки газа

«Газпром гелий сервис» и «Уралкриомаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») подписали соглашение о производстве отечественного оборудования для перевозки и хранения криогенных продуктов, в том числе сжиженного природного газа (СПГ), сообщили в пресс-службе «Уралкриомаш».

По данным компании, «Уралкриомаш» разработает цистерны и полуприцепы-цистерны для транспортировки СПГ, азота, кислорода, этилена и других сжиженных газов. Вместимость новой модели контейнера-цистерны КЦ.Т75-45/0,8 составит не менее 45 куб. м. Первый образец для транспортировки криогенных жидкостей 2будет представлен на площадке XII Петербургского международного газового форума с 31 октября по 3 ноября 2023 года»,— сказано в сообщении.

«Газпром гелий сервис» ведет работу по созданию малотоннажных производств СПГ и обеспечению надежных поставок продукции потребителям.

«Уралкриомаш» — предприятие, выпускающее криогенное оборудование: вагоны, контейнеры-цистерны, стационарные резервуары, трубопроводы, запорно-предохранительные арматуры для криогенных сред. Производство находится в Нижнем Тагиле Свердловской области.

«Газпром гелий сервис» ведет работу по формированию парка контейнеров — цистерн разного типа для обеспечения надежной логистики криогенной продукции в рамках реализации проектов компании «Газпром».

Напомним, ранее «Уралкриомаш» завершил работы по поставке оборудования в рамках госконтракта с АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ГК «Роскосмос»).

Полина Хабарова

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