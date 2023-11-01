Глава Железногорска заявил о переходе на работу в правительство Курской области

Алексей Карнаушко переходит с поста главы курского Железногорска на работу в правительство региона. Об этом он заявил на своей странице во «ВКонтакте». Накануне чиновник подал заявление о прекращении полномочий главы города по собственному желанию в местную гордуму.

«Спасибо всем железногорцам за совместную конструктивную и продуктивную работу. Расцениваю полученный опыт как бесценный. Впереди новый этап в жизни. Уверен, что полученные в процессе работы в Железногорске знания, умения, навыки будут максимально использованы мною на новом посту в правительстве Курской области», — сказал глава Железногорска.

Алексей Карнаушко занимал должность главы города с 2021 года. Он возглавил администрацию после того, как экс-глава Железногорска Дмитрий Котов подал ушел в отставку по собственному желанию. До этого господин Карнаушко занимал пост первого заместителя главы Железногорска, а также несколько лет возглавлял региональный комитет по тарифам и ценам.

UPD: в правительстве Курской области уточнили, что господин Карнаушко будет работать в должности заместителя министра ЖКХ и ТЭК.

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Егор Якимов

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