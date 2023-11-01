«РИА Новости»: несколько российских семей прибыли на КПП «Рафах» на границе Газы

Среди иностранцев, прибывших на КПП «Рафах», через который сегодня начали пропускать людей из Газы в Египет, есть несколько российских семей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arafat Barbakh, Reuters Фото: Arafat Barbakh, Reuters

Reuters со ссылкой на источник в египетских силах безопасности сообщает, что сегодня покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» смогут 500 человек, имеющих двойное гражданство. Палестина рассчитывает, что из сектора Газа будут эвакуированы 200 раненых, а также иностранные граждане. «Пока не знаем, только говорилось, что будет открыт КПП "Рафах" для 200 тяжело раненных и, может быть, для иностранцев. Пока никто не уехал оттуда, мы ждем»,— сообщил ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

КПП «Рафах» является единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа. Сегодня, 1 ноября, палестинское движение «Хамас», боевики которого контролируют сектор Газа, опубликовало список иностранных граждан, которым разрешено покинуть анклав через КПП «Рафах». В него, в частности, вошли граждане Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии, Иордании, а также сотрудники Международного комитета Красного Креста. Граждане России в перечне не упоминались.

По данным Армии обороны Израиля от 29 октября, в секторе Газа также содержатся 239 человек, угнанных боевиками «Хамаса». Среди заложников могут быть 6 россиян. Всего с 7 октября, когда «Хамас» напал на Израиль, погибли свыше 1,4 тыс. израильтян. Израиль начал ответную военную операцию в секторе Газа. По данным Минздрава анклава, погибли свыше 8 тыс. человек.

О наземной операции Израиля в секторе Газа — в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».