Египет объявил об открытии терминала КПП «Рафах» для выхода из сектора Газа

Египет объявил об открытии терминала КПП «Рафах» на границе с сектором Газа, чтобы пропустить примерно 90 раненых палестинцев и около 450 иностранцев и лиц с двойным гражданством, сообщило AFP со ссылкой на корреспондента. Утверждается, что первые иностранцы уже пересекли пропускной пункт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa/File Photo, Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa/File Photo, Reuters

КПП «Рафах» является единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа. Сегодня, 1 ноября, палестинское движение «Хамас», боевики которого контролируют сектор Газа, опубликовало список иностранных граждан, которым разрешено покинуть анклав через КПП «Рафах». В него, в частности, вошли граждане Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии, Иордании, а также сотрудники Международного комитета Красного Креста.

Война Израиля и «Хамаса» началась 7 октября с массового ракетного обстрела израильской территории, захвата ряда территорий и заложников. Жертвами атаки стало не меньше 1,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию в секторе Газа. По данным Минздрава анклава, погибло свыше 8 тыс. человек.

О наземной операции Израиля в секторе Газа — в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».