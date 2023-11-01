Twitch перестанет работать на Nintendo Switch с 2024 года

Видеосервис Twitch объявил о том, что прекратит работу на консоли Nintendo Switch. Приложение будет удалено из цифрового магазина Nintendo eShop 6 ноября, а уже скачавшие приложение пользователи потеряют доступ к нему 31 января 2024 года.

Приложение Twitch появилось на Nintendo Switch в конце 2021 года, однако пользователи жаловались на недостаток функционала: во время стримов нельзя было увидеть пользовательский чат, нельзя было подписаться на авторов, если пользователи хотели поддержать их финансово. Главной же претензией к приложению было то, что с него нельзя было стримить геймплей игр с Nintendo Switch. В Twitch заявили, что решение было тяжелым, однако Nintendo остается важным партнером для компании.

Ранее руководство Twitch в ходе игровой конференции TwitchCon в Лас-Вегасе объявило , что сервис разрешит пользователям вести стримы одновременно на Twitch и в других соцсетях. В их числе — YouTube, TikTok и Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Также в компании с октября 2023 года можно делать Stories.

Евгений Федуненко