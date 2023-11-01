Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Twitch перестанет работать на Nintendo Switch с 2024 года

Видеосервис Twitch объявил о том, что прекратит работу на консоли Nintendo Switch. Приложение будет удалено из цифрового магазина Nintendo eShop 6 ноября, а уже скачавшие приложение пользователи потеряют доступ к нему 31 января 2024 года.

Приложение Twitch появилось на Nintendo Switch в конце 2021 года, однако пользователи жаловались на недостаток функционала: во время стримов нельзя было увидеть пользовательский чат, нельзя было подписаться на авторов, если пользователи хотели поддержать их финансово. Главной же претензией к приложению было то, что с него нельзя было стримить геймплей игр с Nintendo Switch. В Twitch заявили, что решение было тяжелым, однако Nintendo остается важным партнером для компании.

Ранее руководство Twitch в ходе игровой конференции TwitchCon в Лас-Вегасе объявило, что сервис разрешит пользователям вести стримы одновременно на Twitch и в других соцсетях. В их числе — YouTube, TikTok и Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Также в компании с октября 2023 года можно делать Stories.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...