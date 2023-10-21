Twitch разрешит одновременный стриминг на нескольких платформах

Руководство Twitch в ходе игровой конференции TwitchCon в Лас-Вегасе объявило, что сервис разрешит пользователям вести стримы одновременно на Twitch и в других соцсетях. В их числе — YouTube, TikTok и Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и заблокирована), сообщает Gizmochina.

По данным портала, нововведения, вероятно, являются «продуманным риском», на который сервис пошел, чтобы удержать лучших стримеров. В первую очередь это касается создателей контента со средним уровнем, которые могут подумывать о переходе на другие платформы из-за проблем с деньгами. Предоставляя «более гибкие возможности» транслирования эфиров, Twitch фактически расширяет охват аудитории, так как стримеры могут привлечь зрителей на разных платформах и «потенциально переманить их обратно на Twitch», уточняет Gizmochina.

С октября Twitch добавил новый формат — Stories. По данным «МегаФона», в 2023 году посещаемость популярных стриминговых платформ в России увеличилась в 1,5 раза. Конкуренцию Twitch составляют китайский Trovo и недавно появившийся на рынке российский VK Play.

Лаура Кеффер