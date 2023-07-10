В Twitch можно будет создавать Stories

Видеосервис Twitch с октября добавит новый формат — Stories. Об этом компания заявила на проходящей в Париже TwitchCon.

Авторы контента смогут ограничивать видимость Stories, делая их доступными только для подписчиков. Также Twitch добавит в мобильное приложение новую ленту Discovery Feed, которая позволит просматривать как прямые трансляции, так и записанные видео. Разработчики считают, что это поможет пользователям находить новые интересные каналы стримеров. Discovery Feed станет доступна уже осенью.

В компании планируют улучшить встроенный редактор видео, что позволит экспортировать вертикальные видео из TikTok. Также стримеры получат больше контроля над тем, когда во время трансляций будет воспроизводиться реклама. Ранее о запуске формата Stories сообщил Telegram.

Евгений Федуненко