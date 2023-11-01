Times of Israel: Египет разместил танки и бронемашины возле КПП «Рафах» у Газы

Египет разместил десятки танков и бронемашин возле контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе с сектором Газа, сообщает израильская газета The Times of Israel.

Как отмечают журналисты газеты, рядом с границей между Египтом и сектором Газа находятся танки, бронемашины, а также «десятки транспортных средств». Размещение тяжелой техники у КПП связано с опасениями Каира из-за возможного наплыва десятков тысяч беженцев из сектора Газа.

Власти Египта размещение тяжелой техники рядом с КПП никак не комментируют.

КПП «Рафах» является единственным пограничным переходом между Египтом и палестинским анклавом. Ранее правительство Египта предложило в связи с войной между Израилем и движением «Хамас» создать лагеря для беженцев из сектора Газа в палестинском населенном пункте Рафах. Предполагается, что лагеря будут находиться в 3 км от границы с Египтом, а их деятельность будет полностью контролировать Каир.

Агентства ООН оценивают ситуацию в секторе Газа как катастрофическую на фоне боевых действий Израиля и «Хамаса». ООН утверждает, что в Газе нет безопасных мест, больше 670 тыс. перемещенных лиц находятся в переполненных учреждениях. Наблюдается дефицит еды, воды и лекарств.

Военный конфликт между Израилем и «Хамасом» начался 7 октября. По последним данным, в Израиле погибли 1,4 тыс. мирных жителей, в секторе Газа — 8,5 тыс. Сегодня, 31 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с «Хамасом». Он предполагает расширение масштаба военных операций израильских военных на территории сектора Газа.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Александр Кислов