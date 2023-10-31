Песков: Россия считает СБ ООН безальтернативным международным механизмом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Турции о создании альтернативы Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН). Он отметил, что Россия по-прежнему считает систему ООН безальтернативным международным механизмом. А для создания нового органа потребуется как минимум такой же консенсус, который был при создании Совбеза ООН.

«Мы считаем, что по-прежнему система ООН, несмотря на большую неэффективность по самым жизненно важным вопросам мировой повестки дня, остается единственным и безальтернативным международным механизмом. В свое время она создавалась как продукт очень сложных договоренностей, сложного консенсуса международного, и, конечно, подобная инициатива требует такого же консенсуса как минимум»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

О неэффективности Совета безопасности ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 18 октября на фоне удара по больнице в секторе Газа. Глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун указал на неспособность Совбеза ООН решать глобальные проблемы и отметил необходимость создания неких новых международных организаций. По его словам, Турция с «многими игроками» готовится к «многоаспектной международной конъюнктуре».

Ракетный удар по больнице Аль-Ахли в Газе был нанесен на десятый день войны Израиля и палестинского радикального движения «Хамас». Минздрав Палестины сообщал о 471 погибшем, власти страны возложили вину на Армию обороны Израиля. Израиль назвал виновной в ударе группировку «Исламский джихад». В невиновности Израиля уверены США, Великобритания и Германия.

Совбез ООН ранее трижды не смог принять резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке. Свои варианты предлагали Россия, Бразилия и США. Осуждение «Хамаса» содержалось только в американском варианте, но в нем не было тезисов о прекращении огня.

О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Война за кто кого».